В Узбекистане у браконьеров конфисковали почти полсотни черепах и ежей

- Узбекистан, происшествия
- 16:59, 17 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 13 мая в ходе проведенных инспекторами региональной инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии РУз оперативно-профилактических рейдов на рынках «Эски жува» и «Янгиабад» были выявлены случаи незаконной продажи представителей животного мира и птиц.
В частности, были конфискованы и выпущены в естественную среду обитания более 35 черепах, 10 ежей и 8 певчих полевых птиц, сообщила пресс-служба ведомства.
В настоящее время по выявленным фактам принимаются соответствующие меры по отношению к правонарушителям в установленном законодательством порядке.
Инспекторами региональной инспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение случаев реализации представителей биоразнообразия, занесенных в Красную книгу Узбекистана.