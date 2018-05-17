США и Узбекистан подписали соглашения в области образования и культуры

CA-NEWS (UZ) - Подписаны знаковые соглашения между США и Узбекистаном в области образования и культуры, сообщили 17 мая в посольстве США в Ташкенте.

В ходе официального рабочего визита в Соединенные Штаты президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, старший сотрудник по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали сегодня два соглашения между правительствами Соединенных Штатов и Узбекистана.

Первый Меморандум о взаимопонимании (MOU) признает запуск программы, базирующейся в Узбекистане, которая будет поддерживать партнерские отношения между университетами США и высшими учебными заведениями в Центральной Азии в течение следующих трех лет.

Второй меморандум расширяет финансирование программ по английскому языку по всему Узбекистану для внедрения учебных пособий для студентов, журналистов и специалистов, а также программ по укреплению потенциала узбекских специалистов английского языка и онлайн-обучений для преподавателей и студентов.

Эти соглашения знаменуют начало новой эры американо-узбекского сотрудничества в сфере образования и являются символами широкого и углубляющегося партнерства между двумя странами, отметили в американском посольстве.