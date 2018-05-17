РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США и Узбекистан подписали соглашения в области образования и культуры

CA-NEWS (UZ) - Подписаны знаковые соглашения между США и Узбекистаном в области образования и культуры, сообщили 17 мая в посольстве США в Ташкенте.

В ходе официального рабочего визита в Соединенные Штаты президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, старший сотрудник по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали сегодня два соглашения между правительствами Соединенных Штатов и Узбекистана.

Первый Меморандум о взаимопонимании (MOU) признает запуск программы, базирующейся в Узбекистане, которая будет поддерживать партнерские отношения между университетами США и высшими учебными заведениями в Центральной Азии в течение следующих трех лет.

Второй меморандум расширяет финансирование программ по английскому языку по всему Узбекистану для внедрения учебных пособий для студентов, журналистов и специалистов, а также программ по укреплению потенциала узбекских специалистов английского языка и онлайн-обучений для преподавателей и студентов.

Эти соглашения знаменуют начало новой эры американо-узбекского сотрудничества в сфере образования и являются символами широкого и углубляющегося партнерства между двумя странами, отметили в американском посольстве.

print
  • ЕБРР финансирует в Казахстане 118 проектов на сумму €3,1 млрд
  • Н.Назарбаев поручил научить граждан заниматься бизнесом
  • В Узбекистане допрашивают учительницу, поставившую «двойки» на лбах учеников
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×