Банк Монголии приобрел 3,2 т золота в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - Банк Монголии объявил в среду, 16 мая что за первые четыре месяца года он приобрел более 3,2 тонны золота у юридических и физических лиц, сообщает Xinhuanet.

Этот показатель больше на 257,6 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на апрель средняя цена золота в центральном банке составляла 102.096 тугрика ($42,52) за грамм, что соответствует низкой ставке на Лондонской бирже металлов.

Ожидается, что покупка золота увеличится с началом пика добычи золота в августе, сентябре и октябре.

Шахтеры в Монголии принесли 20.01 тонн золота в центральный банк в 2017 году, внося $800 млн в государственный бюджет. Годовая добыча золота не превышала 20 тонн с 2005 года, когда она достигла рекордного уровня в 25 тонн.