В Павлодарской области построят мультимедийно-музейный комплекс и концерт-холл

CA-NEWS (KZ) - В Павлодарской области в этом году будет начато строительство ряда объектов. Об этом 17 мая на пресс-конференции в Астане сообщил глава региона Булат Бакауов.

По его словам, начнется строительство мультимедийно-музейного комплекса, концерт-холла на 1200 мест, два сельских дома культуры, легкоатлетический и футбольный манежи, ледовый дворец, 50-метровый олимпийский бассейн и Центр подготовки олимпийского резерва. Кроме того планируется преобразовать сельские библиотеки в коворкинг-центры. До 1 октября в 3 городах и 10 районах Прииртышья будет презентовано более 20 коворкинг-центров.

Также Б.Бакауов рассказал, что в Павлодаре планируют провести международный кинофестиваль «Ертіс Cinema». На сегодняшний день для участия в фестивале из стран ближнего зарубежья подано более 40 заявок. Также область готовится к этнофестивалю «Ұлы дала елі», который стал визитной карточкой региона.

«В прошлом году участие в фестивале приняли 70 тысяч человек. Среди них были этнические казахи из России, Китая, Монголии. Кроме того, в этом году мы отмечаем юбилейные даты известных уроженцев нашего края – 350-летие Бухар жырау, 200-летие Мусы Шорманова, 160-летие Машхур Жусупа, 150-летие Естая, 125-летие Султанмахмута Торайгырова. Кульминация всех этих торжественных мероприятий пройдет именно на фестивале «Ұлы дала елі», - сказал аким.