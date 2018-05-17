В Китае запустили первую частную ракету (видео)

CA-NEWS (CA) - В Китае прошли испытания коммерческой ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star, созданной частной омпанией OneSpace Technology, сообщает газета «Жэньминь жибао». Видео запуска опубликовала национальная телекомпания CCTV.

Президент компании Ма Чао и заместитель директора Шэньянского НИИ корпорации AVIC Лин Пэн совместно заявили об успешном запуске.

В настоящее время показатели дальномера оптического диапазона и дистанционного зондирования нормальные, все экспериментальные проекты и работа по сбору данных завершены. В 7:38 по местному времени обломки ракеты-носителя упали в намеченную зону приземления и были собраны, конкретные данные ракеты находятся в процессе изучения.

Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что ракета способна нести нагрузку до 100 кг на расстояние до 800 км от Земли. Благодаря использованию энергосберегающих технологий создатели смогли снизить потребление топлива на 30%.

Компания OneSpace создана в 2015 году. В 2017 году она заключила с государственной авиастроительной корпорацией договор о создании научно-производственного объединения на юго-востоке Китая.