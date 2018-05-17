Секретари Советов безопасности стран ШОС встретятся в Пекине 21-22 мая

CA-NEWS (KG) - 13-е заседание секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Пекине 21-22 мая. Об этом объявил в среду, 16 мая официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает Синьхуа.

В предстоящей встрече примут участие представители Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. Участники обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, приоритеты сотрудничества в этой сфере и другие вопросы, заявил Лу Кан.

Дипломат обратил внимание, что предстоящая встреча секретарей Советов безопасности ШОС будет проводиться впервые после расширения состава организации. Ее первоочередная задача - подготовка к предстоящему в июне саммиту ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), отметил он.

Заседание будет проходить под председательством члена Госсовета КНР Чжао Кэчжи, запланирована встреча китайского руководства с его участниками, сообщил Лу Кан.