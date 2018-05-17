В Москве записывается альбом «В нас вселяют любовь», куда вошли ранее не звучавшие песни Б.Шукенова

CA-NEWS (KZ) - В Москве 20 мая выйдет альбом «В нас вселяют любовь», куда войдут 11 ранее нигде не звучавших песен Батырхана Шукенова. Об этом на пресс-конференции в Кызылорде сообщил директор фонда Б.Шукенова Олжас Байканов.

«Последний год мы работали над новым альбомом Батыра. Это сборник из совершенно новых 11 песен, которых никто ранее не слышал. 20 мая из Москвы будет доставлен диск с песнями, над которыми работала большая команда, при чем не только Казахстана, но и многих других стран», - рассказал он.

В свою очередь композитор Ринат Гайсин, сотрудничавший с певцом, также сообщил о намерении обновить и выпустить еще несколько его песен.

«Мы много работали совместно. Я написал несколько песен для Батыра. К примеру, на конкурсе сегодня будут исполнять песню «Астана», которую я написал для него. После завершения конкурса, я поеду в Прагу, чтобы обновить и обработать еще пару песен Батыра, которые хранятся у нас в студии в архиве, и выпустить. Какие это будут песни, я пока говорить не буду, пусть останется в секрете», - сказал он.

16-18 мая в Кызылорде проходит ІІ республиканский конкурс исполнителей «Отан-Ана», посвященный памяти Б.Шукенова. В нем принимают участие 25 исполнителей со всех регионов республики и Узбекистана. По условиям конкурса участники исполняют две песни, одну из репертуара Б.Шукенова.