Первый форум женщин ШОС прошел в Пекине

CA-NEWS (KG) - В среду, 16 мая в Пекине открылся 1-й Форум женщин Шанхайской организации сотрудничества, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Заместитель председателя Всекитайской федерации женщин Сун Сюянь вела церемонию открытия форума. Заместитель премьер-министра и председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель министра Отдела международных связей ЦК КПК Цянь Хуншань и Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов присутствовали на церемонии открытия мероприятия и выступили с речью.

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ в своем выступлении отметила, что проведение 1-го Форума женщин ШОС будет способствовать углублению обменов между странами ШОС в сферах, касающихся женщин, в целях содействия тому, чтобы женщины вносили больший вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества. Также она подчеркнула, что необходимо помнить первоначальные намерения, развивать «шанхайский дух», углублять практическое сотрудничество, усиливать женские гуманитарные обмены, твердо придерживаться открытости и инклюзивности, осуществлять совместное развитие.

Также Шэнь Юэюэ заявила, что Китай готов «взяться за руки» с женщинами всех стран и консолидировать их потенциал, чтобы способствовать развитию всех стран-членов ШОС, продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути», защищать безопасность и стабильность в регионе, а также содействовать продолжительному миру и общему процветанию.