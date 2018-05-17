Новые развязки появятся на малом транспортном кольце Алматы

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил строительство трех транспортных развязок и ознакомился с работой по пробивке проспектов Абая и Назарбаева.

Как сообщает 17 мая пресс-служба акимата города, он отметил, что при развитии городской инфраструктуры важен комплексный подход. Если в центре улицы реконструируются с приоритетом для пешеходов, то уже вокруг необходимо создавать условия для движения транспортных потоков.

Пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова позволит уменьшить нагрузку на проспект Сейфуллина по направлениям «Север–Юг». Сегодня здесь ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады и сооружению подпорной стены. Открыть движение на данном участке планируется в октябре, что на два месяца раньше запланированного срока.

В свою очередь возведение транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова позволит увеличить пропускную способность участка на 20%. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Строительство новой развязки также ведется на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, что повысит пропускную способность малого транспортного кольца в северо-восточном направлении. В данный момент строители производят устройство буронабивных свай под опоры эстакады и переустройство инженерных сетей. Новая транспортная развязка возводится и на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

Чтобы соединить Наурызбайский район с центром, разгрузив улицы Шаляпина и Жандосова, продолжаются работы по пробивке проспекта Абая от улицы Ашимова до границы города.