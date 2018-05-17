Зависимость от никотина и склонность к перееданию имеют общую генетическую природу, - исследование

CA-NEWS (CA) - Чрезмерный вес увеличивает вероятность того, что человек станет заядлым курильщиком. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по исследованию рака. Результаты их исследования опубликованы в Британском медицинском журнале, сообщает на сайте ООН.

В отличие от предыдущих попыток установить связь между показателями веса и курением, авторы нынешнего исследования опирались на генетические показатели ожирения. Они использовали данные 450 тысяч человек. Вердикт ученых не оставляет сомнения: люди с лишним весом склонны к потреблению табака и выкуривают, как правило, больше сигарет, чем курильщики с нормальным весом.

«Генетические показатели ожирения позволили нам лучше понять сложную взаимосвязь между весом и курением», - говорит один из авторов исследования доктор Пол Бреннан. Он отметил также связь показателей веса с приобретением этой привычки, интенсивностью курения и попытками бросить курить. По словам Бреннана, полученные результаты также позволяют предположить наличие общей генетической базы, которая отвечает за никотиновую зависимость и привычку переедать.

В обществе бытует мнение, что курильщики - более стройные, поскольку сигареты подавляют аппетит. Также считается, что, бросив курить, многие набирают вес. Теперь ученые пытаются развеять этот миф. По их данным, самые заядлые курильщики часто страдают от избыточного веса. Медики также напоминают, что отказ от сигарет – ключевое условие предотвращения рака и других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет.