5 человек погибли в ДТП на трассе Алматы–Бишкек

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 5 человек.

По данным Департамента внутренних дел области, ДТП произошло утром 16 мая недалеко от села Унгуртас, на автотрассе Алматы–Бишкек столкнулись автомашины марки Mersedes, SsangYong и грузовая машина Iveco.

В результате аварии скончались 5 человек, еще 4 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП назначены экспертизы.