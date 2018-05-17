5 человек погибли в ДТП на трассе Алматы–Бишкек
- Казахстан, происшествия
- 18:59, 17 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 5 человек.
По данным Департамента внутренних дел области, ДТП произошло утром 16 мая недалеко от села Унгуртас, на автотрассе Алматы–Бишкек столкнулись автомашины марки Mersedes, SsangYong и грузовая машина Iveco.
В результате аварии скончались 5 человек, еще 4 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП назначены экспертизы.
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