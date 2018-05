Президент Узбекистана встретился с госсекретарем и ​​министром обороны США

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с госсекретарем Майком Помпео. Мирзиёев - первый с 2002 года глава Узбекистана, который совершает официальный визит в США.

This morning, @SecPompeo welcomed President Shavkat Mirziyoyev of #Uzbekistan to the @StateDept. pic.twitter.com/GoUHOpGns7