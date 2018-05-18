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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: К 2050 году население Центральной Азии составит более 94 млн человек

CA-NEWS (KG) - Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН) прогнозирует, что население Центральной Азии будет расти и к 2050 году составит 94,2 миллиона человек.

К этому времени в Узбекистане будет жить 40,8 миллиона человек, в Казахстане — 23 миллиона, в Таджикистане — 14,5 миллиона, Кыргызстане 8,1 миллиона, в Туркменистане — 7,8 миллиона, считают в ООН.

Население России сократится до 133 миллионов человек, говорят в ООН. Если верить прогнозу, то, по сравнению с 2015 годом, население России сократится почти на 20 миллионов человек.

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