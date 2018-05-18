Узбекистан стал монополистом в СНГ по производству промышленных аккумуляторов

CA-NEWS (UZ) - Завод по производству в Узбекистане промышленных аккумуляторов представил свою продукцию под маркой Exenergy. Это предприятие является единственным в странах СНГ, сообщили в посольстве РУз в КР.

Презентация завода прошла в Ташкентском выставочном комплексе «Узэкспоцентр» в рамках 13-й Международной выставки «Энергия, энергосбережение и альтернативные источники энергии».

Завод является одним из первых в промышленной системе Республики Узбекистан и запускает промышленную аккумуляторную систему, которая включает в себя весь цикл производства.

Как отмечается, целью этой современной производственной системы является развитие альтернативной энергетики и возобновляемых источников энергии, резервные источники энергии и телекоммуникации, и повышение энергоэффективности в их социальных областях.