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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отмечают День Конституции и государственного флага

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане День Конституции широко и торжественно отмечается 18 мая. В этот день также отмечается общенациональный праздник — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба туркменского лидера.

«Конституция и государственный флаг являются символами нашего незыблемого единства, целостности, неизменной приверженности великим гуманистическим идеалам, миролюбию и созиданию. Конституция, вобравшая в себя наши национальные представления о демократии, правовом и светском государстве, справедливом гражданском обществе, мире, гуманизме, и высоко реющий как символ дружественности и человеколюбия Государственный флаг – наша национальная гордость», - отмечается в поздравительном послании президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Кульминацией торжеств по случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги стали праздничные концерты мастеров искусств, в которых приняли участие лучшие профессиональные исполнители, музыкальные и танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы страны.

В регионах основные мероприятия прошли на центральных площадях областных центров.

Действующая редакция Конституции была принята 26 сентября 2008 года.

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