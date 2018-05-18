Президент Монголии принял верительные грамоты посла Южной Кореи

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея в Монголии Жон Жэ Нама, сообщает Монцамэ.

После церемонии глава государства провел встречу с новым послом, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и регионального развития и безопасности.

Упоминая об активном сотрудничестве между народами двух стран, президент Монголииподчеркнул необходимость сосредоточения внимания дальнейшему расширению торгово-экономических связей двух стран. Он также выразил заинтересованность в создании Делового совета молодёжи по инициативе президентов двух стран. По его словам, этот совет может стать ещё одной площадкой, которая откроет перед молодежью двух стран новые возможности для сотрудничества и обмена опытом в сферах бизнеса и технологий.

В свою очередь, посол Жон Жэ Нам выразил готовность прилагать усилия для расширения двустороннего сотрудничества и претворения в жизнь инициативы президента Монголии по созданию Делового совета молодёжи.