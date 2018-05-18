ЕБРР и АБР выделят около $52 млн на строительство солнечной электростанции в Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) - Европейский банк реконструкции и развития, Азиатским банком развития и Фонд чистых технологий профинансируют строительство солнечной электростанции 50МВт ТОО «Байконыр Солар».

Как сообщает пресс-служба акимата Кызылординской области, первый проект возобновляемого источника энергии в Казахстане позволит снизить ежегодные выбросы углекислого газа на 75 тыс. тонн.

Солнечная электростанция будет построена в 1,8 км от автодороги Шымкент–Кызылорда между селами Сулутобе и Берказань в Шиелийском районе Кызылординской области. Вблизи площадки на расстоянии 600 метров проходят две высоковольтные линии электропередачи 220 кВ «РУ-6 – Кызылординская» и «РУ-6 – Шиели – Кызылординская». Предполагается, что станция будет обслуживать соседние районы, включая Кызылорду.

Инвестиции включают в себя разработку, строительство и эксплуатацию стационарной солнечной электростанции общей мощностью до 50 МВт и новой подстанции в Кызылординской области. Новый проект позволит создать в регионе дополнительные рабочие места и привлечь иностранные инвестиции

Отмечается, что ЕБРР совместно с Фондом чистых технологий и АБР выдаст кредит, получателем займа является ТОО «Байконур Солар», 100-процентная дочерняя компания частного британского инвестиционного холдинга United Green. Финансовый пакет проекта включает два старших обеспеченных кредита в размере до $30 млн в тенге от ЕБРР и до $10,400 млн в долларах США и евро от Фонда чистых технологий. АБР предоставит кредит в размере до $11,5 млн в тенге.