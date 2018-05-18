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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская корпорация намерена инвестировать в Акмолинскую область

CA-NEWS (KZ) - В Акмолинскую область прибыла делегация международной китайской инвестиционной корпорации CITIC.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, область, производящая 25% всего казахстанского зерна, привлекает интерес китайских компаний.

На встрече с представителем корпорации Гэй Кайхуа аким области Малик Мурзалин обсудил вопросы дальнейшего развития животноводства, растениеводства, в частности масличных культур. По итогам встречи компания выразила заинтересованность прямых инвестиций в экономику региона.

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