Консалтинговая компания, работающая в 15 странах, заинтересована в строительстве горнолыжного курорта в Бурабае

CA-NEWS (KZ) - Мировая горнолыжная консалтинговая компания PGI Management заинтересована в строительство горнолыжного курорта в Бурабае (Боровое). Об этом акиму Акмолинской области Малику Марзалину сообщил президент компании Жуан Виладомат Кортабитарте.
Как сообщает пресс-служба акимата региона, в ходе встречи стороны договорились, что в июне компания начнет исследовательскую работу по изучению потенциальных возможностей территории Бурабая для развития горнолыжного курорта мирового уровня.
«Наша команда предоставляет услуги от разработки бизнес-концепции до строительства проекта, а также техническое сопровождение и развитие бизнеса с учетом культурных особенностей. Мы работаем более чем в 15 странах на трех континентах», - отметил Ж. Кортабитарте.
Отмечается, что PGI Management является мировым лидером в области операционного управления горнолыжных курортов, среди которых один из лучших в Европе «Гранвалира».