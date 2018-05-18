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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Консалтинговая компания, работающая в 15 странах, заинтересована в строительстве горнолыжного курорта в Бурабае

CA-NEWS (KZ) - Мировая горнолыжная консалтинговая компания PGI Management заинтересована в строительство горнолыжного курорта в Бурабае (Боровое). Об этом акиму Акмолинской области Малику Марзалину сообщил президент компании Жуан Виладомат Кортабитарте.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в ходе встречи стороны договорились, что в июне компания начнет исследовательскую работу по изучению потенциальных возможностей территории Бурабая для развития горнолыжного курорта мирового уровня.

«Наша команда предоставляет услуги от разработки бизнес-концепции до строительства проекта, а также техническое сопровождение и развитие бизнеса с учетом культурных особенностей. Мы работаем более чем в 15 странах на трех континентах», - отметил Ж. Кортабитарте.

Отмечается, что PGI Management является мировым лидером в области операционного управления горнолыжных курортов, среди которых один из лучших в Европе «Гранвалира».

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