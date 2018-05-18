Немецкая «Кнауф» инвестирует более $20 млн в проект в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Более $20 млн. будет инвестировано в проектирование нового завода сухих строительных смесей «Кнауф» рядом с заводом гипсокартонных листов. Об этом в ходе церемония открытия линии по производству Кнауф-листов после масштабной реконструкции на ИП «Кнауф Гипс Бухара» рассказал управляющий партнер международной группы Манфред Грундке.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Германии в Узбекистане Гюнтер Оверфельд. Как сообщили в компании, к реализации проекта планируется привлечь узбекские фирмы, если они будут соответствовать высоким стандартам качества производства работ. Новую производственную линию построят на территории ИП «Кнауф Гипс Бухара», после завершения проекта мощности «Кнауф» по производству сухих смесей увеличатся вдвое.

После того как окончится следующая фаза развития производства в Бухарской области, доля инвестиций «Кнауф» составит около 100 млн долларов, говорится в сообщении компании.

За почти двадцатилетнюю историю деятельности в Узбекистане «Кнауф» инвестировал в свои бухарские предприятия приблизительно 75 млн. долларов. Компания принесла в Узбекистан свои технологии и ноу-хау, что дало возможность наладить в стране производство стройматериалов высочайшего качества.