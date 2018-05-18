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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Астаны введены ограничения на полеты

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту города Астаны 18-26 мая в связи с подготовкой и проведением V международной выставки вооружения и военной техники «KADEX-2018» введены временные ограничения на полеты воздушных судов.

Как сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, аэропорт будет закрыт для приема и отправления воздушных судов:
- 18 и 19 мая с 11:00 до 13:00;
- 21 мая с 10:00 до 13:00;
- 22 мая с 9:00 до 13:00;
- 23 мая с 11:00 до 15:00;
- 24 мая с 11:00 до 13:00;
- 25 мая с 13:00 до 15:00;
- 26 мая с 15:00 до 17:00.

По данным ведомства, о кратковременных закрытиях воздушного пространства проинформированы авиакомпании для корректировки.

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