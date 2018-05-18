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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте открылся собственный Арбат

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте открылся собственный Арбат.

Как сообщает пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области, новое место для отдыха появилось на улице Бекет Батыра. Протяженность Арбата составляет около одного километра. На территории пешеходной зоны предусмотрена велосипедная дорожка, установлены скамейки и освещение. Кроме того, проведена работа по озеленению территории площадью 3600 кв. метров, посажены около 700 саженцев ели, каштана, белой березы и 1 тыс. роз. Для освещения Арбата установлены 76 светильников и 45 торшеров.

В настоящее время специалисты завершают установку арки, которая придаст Арбату уникальный внешний вид. В ближайшее время — это место станет центром притяжения творческих людей, так как здесь планируется построить Дом художников, говорится в сообщении.

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