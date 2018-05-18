Врачи из Турции прооперировали 5 актюбинских пациентов

CA-NEWS (KZ) - Врачи из Турции бесплатно прооперировали нескольких пациентов в Актюбинской областной больнице.

Как сообщает пресс-служба акимата области, профессор медицинского центра Башкентского университета (Анкара), онколог, трансплантолог, маммолог Седат Илдирим и пластический, челюстно-лицевой хирург Ахмет Чагри Уйсал в течение нескольких дней консультировали жителей региона по вопросам заболеваний молочной железы и различных косметических дефектов, провели мастер-классы для местных коллег, поделились новым методом лечения болезни.

Кроме того, они провели 5 операций, в том числе двум детям, еще 5 детей с тяжелыми патологиями будут прооперированы в Турции.