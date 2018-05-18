В Узбекистане с 1 августа заработает «горячая линия» для женщин

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на днях принято постановление правительства, направленное на улучшение репродуктивного здоровья населения, оказание качественной медицинской помощи девушкам и женщинам, в том числе в период беременности.

Согласно документу, с 1 августа текущего года в системе «телефона доверия» Минздрава (1003) по всем регионам заработает круглосуточная «оперативная связь» для женщин. Позвонив на нее, можно будет в режиме реального времени получить консультации по медицинской помощи, охране репродуктивного здоровья, планированию семьи, методам контрацепции, профилактике болезней, передающихся половым путем; проблемам полового воспитания; мерам сохранения семьи в случае неспокойной обстановки в доме.

Также при областных детских многопрофильных медицинских центрах и Ташкентском городском подростковом диспансере организуют центры здоровья девушек. Республиканский центр откроют при Ташкентском педиатрическом мединституте.

Территориальные центры будут заниматься надзором за здоровым взрослением девочек, организацией для них медосмотров, оказанием специализированной высококвалифицированной гинекологической медпомощи девушкам.

В структуре поликлиник республики, а также сельских врачебных пунктов будут созданы «женские консультации». Основная их задача – консультирование девушек и женщин по вопросам планирования беременности, ее прерывания или предупреждения. В анонимном порядке можно получить информацию о болезнях, передающихся половым путем.

Положения, регламентирующие порядок деятельности центров здоровья девушек, «женских консультаций», а также службы оперативной связи разработают и утвердят в месячный срок.

Документ вступил в силу 14 мая 2018 года.