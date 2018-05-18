В Туркменистане резко подорожала продукция Coca-Cola

CA-NEWS (TM) - За последние несколько дней цена литровой бутылки напитка Coca-Cola выросла с 3,5 до 10 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В магазинах продаются только литровые бутылки напитка. Бутылки объемом поллитра с прилавков исчезли.

Многие рестораны и кафе временно приостановили закупку продукции, так как после надбавки стоимость напитка в заведении составляет уже 12 манатов.

Напомним, что аналогичный рост цен наблюдался в начале декабря 2017 года, когда компания испытывала сложности с конвертацией валюты и ввозом необходимых ингредиентов. Тогда бутылки напитка объемом 1л подорожала с 3 до 8–9 манатов.