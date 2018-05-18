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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Reuters узнали об уступке Китая на $200 млрд по торговой войне с США

CA-NEWS (CA) - Китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Это соответствует тем условиям, на которых ранее настаивал Вашингтон в переговорах с Пекином.

В числе предложений Китая - увеличение числа товаров, закупаемых в США и отмена тарифов на некоторые виды продукции.

По словам одного из источников, большую выгоду от этого получит корпорация Boeing и американские производители свинины, орехов и вина.

Сумма в $200 млрд фигурировала в списке запросов, которые американская сторона передала Китаю по завершению переговоров в Пекине в начале мая. Тогда Вашингтон потребовал от Пекина сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с 2018 годом. При этом в 2017 году дефицит США в торговле с КНР составлял $375,7 млрд.

Китайскую делегацию, встретившуюся в Вашингтоне с Дональдом Трампом, возглавлял глава правительства Китая Лю Хе. Фотографию со встречи Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter.

4 апреля Трамп заявил, что намерен вести переговоры с Китаем для преодоления дефицита внешнеторгового баланса, который подскочил в прошлом году на 12,1% (до $566 млрд) — максимальной отметки за последние девять лет.

Серьезные разногласия по вопросам торговли возникли между США и Китаем после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров. КНР приняла ответные, опубликовав список из 106 американских продуктов, подпадающих под пошлины.

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