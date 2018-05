Reuters узнали об уступке Китая на $200 млрд по торговой войне с США

CA-NEWS (CA) - Китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Это соответствует тем условиям, на которых ранее настаивал Вашингтон в переговорах с Пекином.

В числе предложений Китая - увеличение числа товаров, закупаемых в США и отмена тарифов на некоторые виды продукции.

По словам одного из источников, большую выгоду от этого получит корпорация Boeing и американские производители свинины, орехов и вина.

Сумма в $200 млрд фигурировала в списке запросов, которые американская сторона передала Китаю по завершению переговоров в Пекине в начале мая. Тогда Вашингтон потребовал от Пекина сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с 2018 годом. При этом в 2017 году дефицит США в торговле с КНР составлял $375,7 млрд.

Китайскую делегацию, встретившуюся в Вашингтоне с Дональдом Трампом, возглавлял глава правительства Китая Лю Хе. Фотографию со встречи Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter.

Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe