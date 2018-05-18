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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде на перекрестке сбили трех девочек

CA-NEWS (TM) - Вечером 15 мая в Ашхабаде на перекрестке улиц 10 ýyl abadançylyk и Юбилейная автомобиль сбил трех девочек 10-11 лет.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», одна девочка погибла на месте, вторая, по некоторым данным, скончалась в машине «Скорой помощи». Третья находится в реанимации.

Предположительно трагедия произошла по вине водителя, который не притормозил на светофоре.

По последним данным, водитель еще не задержан.

Девочки направлялись в микрорайон МИР 4, чтобы в преддверии начала мусульманского поста Уразы ходить по домам и собирать подарки.

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