В Ашхабаде на перекрестке сбили трех девочек
- Туркменистан, происшествия
- 13:20, 18 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - Вечером 15 мая в Ашхабаде на перекрестке улиц 10 ýyl abadançylyk и Юбилейная автомобиль сбил трех девочек 10-11 лет.
Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», одна девочка погибла на месте, вторая, по некоторым данным, скончалась в машине «Скорой помощи». Третья находится в реанимации.
Предположительно трагедия произошла по вине водителя, который не притормозил на светофоре.
По последним данным, водитель еще не задержан.
Девочки направлялись в микрорайон МИР 4, чтобы в преддверии начала мусульманского поста Уразы ходить по домам и собирать подарки.