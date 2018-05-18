Жизнь в Центральной Азии: Талантливые дети Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В три года знать все столицы мира, в девять давать концерты по всей планете, а в 10 лет уметь удерживать ноту «си» второй октавы – «Открытая Азия онлайн» рассказывает о талантливых таджикских детях.

Мальчик и фортепиано

9-летний мальчик Самир стал обладателем первого места в шведском национальном конкурсе фортепиано Steinway piano competition, который прошел в Стокгольме 12 мая. Он там исполнил Moonlight mood Уильяма Гиллока.

– Его репертуар занимал 11 минут, но было выделено только пять. Но всё равно за 5 минут он смог всех заворожить, – рассказывает отец Ниссор Абдуразаков, который одновременно является и педагогом Самира по фортепиано.

По словам Абдуразакова-старшего, мальчик занял первое место безоговорочно, потому что был на 10 голов выше, чем конкуренты. Даже представитель компании Steinway в Скандинавских странах Мортен Юль Соренсен после концерта подошёл и сфотографировался с ним (на снимке).

Steinway & Sons – всемирно известная компания-производитель фортепиано. Основана в 1853 году. Рояли Steinway & Sons с середины XX века стали стандартом в музыкальной индустрии, большая часть студийной звукозаписи осуществляется на них. И большинство крупных фортепианных концертов проводится с использованием их роялей. Они славятся мягким и сочным звучанием, а также достаточно большим сопротивлением клавиш. Стоимость инструментов Steinway & Sons очень высока.

В конкурсе участвовало много детей из Швеции – в трёх возрастных категориях. Самир оказался лучшим в группе от 9 до 11 лет.

По словам отца, после выступления за Самира ухватились и журналисты. О нём написала самая популярная шведская газета – Göteborgs-Posten, причем на первой полосе.

Абдуразаков-старший уверяет также, что Самиру удаётся выучить репертуар за 10 дней, в то время как даже взрослым людям необходимо три месяца на изучение такого же объёма. Ниссор считает, что у сына талант, полученный «по наследству»: его дед – Хабибулло Абдуразаков – заслуженный артист Таджикистана.

Семья планирует, что Самир будет получать уроки у Максима Железнякова, лучшего педагога Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

А 13 мая Самир уже выступал с оркестром Рондо Ре мажор и исполнил Моцарта в Гётеборге. Кроме того, он получил приглашения выступить в ближайшее время в Вене (Австрия), а осенью – во Флориде (США). Лето Абдуразаковы собираются провести в Таджикистане – готовить новый репертуар.

Упал – отжался. 11 тысяч раз

7-летний Эмомхусейн может отжаться 11 тысяч раз без перерыва. Для этого ему необходимо 6 часов 20 минут.

Отец мечтает, чтобы мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса и активно идёт к этому. Каждое утро и вечер лично занимается с сыном – чтобы не растратить такой талант.

Таджикская служба радио «Свобода» пишет, что отец мальчика – Раджаб Умаров – не знает, куда обратиться, чтобы рекорд Эмомхусейна зафиксировали.

– Я обращался к спортивным чиновникам и мэру столицы (Душанбе, – прим. ОА). Сейчас жду ответа, – говорит он.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода уже наградил Эмомхусейна наручными часами. Мальчика также приняли в Республиканский совет «Динамо» – в качестве самого молодого члена.

К слову, первый рекорд по отжиманиям, попавший в Книгу Гиннесса, принадлежит американцу Чарльзу Линстеру. Он отжался от пола 6006 раз без перерыва.

Его побил японец Минору Йошида, которому удалось беспрерывно отжаться 10 507 раз.

Дотянись до ноты «си»

Шахло Сояркуловой всего 11 лет, но ей удаётся брать ноты, которые с трудом даются даже взрослым.

– При беременности я всегда слушала музыку и в основном классическую – Шопена, Бетховена… Возможно, её любовь к музыке и природный талант получили начало ещё в утробе, – предполагает мама девочки Шоира Юсупова.

Сейчас школьница берёт «си» второй октавы. Всего октав восемь, но обычно певцам не удаётся брать более трёх.

При том, что заниматься Шахло начала всего полгода назад, ей даётся как академический вокал, так и эстрадный.

Тахмина Рамазанова, директор вокальной студии «Хафтранг», говорит, что голоса с широким диапазоном встречаются редко.

– Шахло на вокал приходит скорее отдыхать, нежели работать, потому что ей легко изучать музыку, настраиваться на ноты. Главное, чтобы она дальше работала над собой.

Другой репетитор – Людмила Анатольевна Тиман – педагог музыкальной школы имени П. И Чайковского - говорит, что такие таланты встречаются редко. За её 40-летний опыт работы это – второй случай. По словам Людмилы Тиман, вибрация в голосе появляется, как правило, позже – после многолетних занятий вокалом. А у Шахло она природная.

– Те ноты, которые она берёт в академическом вокале, мои ученики только в выпускном классе учатся доставать, – отмечает педагог.

Сейчас Шахло готовится к участию в международном конкурсе. Но её мама не хочет обсуждать планы заранее, чтобы не сглазить и не отклоняться от пути к главной цели.

Два в одном: спортсмен-калькулятор

Семилетний Павел Куимов смог одновременно успешно заниматься ментальной арифметикой и тхэквондо.

Как рассказывает мама Адиба Куимова, мальчик начал заниматься тхэквондо ITF в четыре с половиной. И за три года занятий выполнил норматив на чёрную полоску (1 кып). Сейчас у него красный пояс. Паша неоднократно участвовал в соревнованиях по тхэквондо, проходивших в Таджикистане.

А ментальной арифметикой мальчик начал заниматься в 1,5 года назад. И вскоре – помимо спортивных соревнований – начал участвовать в олимпиадах по менталке и исключительно успешно: взял первое место в Душанбе в своей возрастной категории, а также – в Бишкеке и Москве.

Паша является обладателем Кубка абсолютного чемпиона во флеш-чемпионате по ментальной арифметике среди детей в возрасте от 7 до 17 лет в Москве. В олимпиаде участвовало 250 детей из 25 стран мира.

Дети и отец мечтают попасть в передачу Максима Галкина «Лучше всех».

Но пока поездка в Москву им не по карману. А также существует языковой барьер.

Есть и ещё одна проблема: каждое лето Хотирмурод уезжает в Екатеринбург на заработки, и расстояние мешает ему заниматься со своими детьми. Если бы этих перерывов не было, то его дети однозначно были бы лучше всех, – считает папа.

– Все дети уникальны, просто надо ими заниматься. Мои дети – пример этому, всего месяц занятий, и они такие результаты показывают. Просто жаль, что многие отцы вынуждены уезжать надолго, а дети в основном остаются предоставленными самим себе, – говорит Хотирмурод.

Вскоре он снова будет демонстрировать свои способности – на международной олимпиаде по ментальной арифметике, которая пройдет в Таджикистане, в Худжанде.

И это ещё не всё. Паша интересуется футболом, мечтает попасть на чемпионат мира.

Два брата-географа и трудовая миграция

3-летний Нумон и 5-летний Ориён Мирзоёровы знают наизусть названия 150 стран, их столицы и флаги. А помог мальчикам их отец-мигрант Хотирмурод.

Каждый вечер в этом доме все вместе изучают географию.

– Одной книги и моих знаний стран и столиц оказалось недостаточно, и я попросил одного друга найти мне в интернете полный список стран и столиц. А потом нам подарили карту мира, и теперь дети знают не только названия государств, но и их расположение на карте, – рассказал отец в интервью «Азии Плюс».

Дети и отец мечтают попасть в передачу Максима Галкина «Лучше всех».

Но пока поездка в Москву им не по карману. А также существует языковой барьер.

Есть и ещё одна проблема: каждое лето Хотирмурод уезжает в Екатеринбург на заработки, и расстояние мешает ему заниматься со своими детьми. Если бы этих перерывов не было, то его дети однозначно были бы лучше всех, – считает папа.

– Все дети уникальны, просто надо ими заниматься. Мои дети – пример этому, всего месяц занятий, и они такие результаты показывают. Просто жаль, что многие отцы вынуждены уезжать надолго, а дети в основном остаются предоставленными самим себе, – говорит Хотирмурод.