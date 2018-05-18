В Астане отметят Международный день музеев

CA-NEWS (KZ) - Национальный музей Казахстана 18 мая с 18:00 до 24:00 проводит акцию, посвященную Международному дню музеев.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта, в программе мероприятия командная игра среди посетителей «Artpuzzle», перфоманс «Почувствуй себя художником» с участием художников, коллективный перфоманс «След в искусстве» по воспроизведению художественного арт-объекта из фондов Музея, цикл видеолекций, в том числе образовательный цикл лекций «История современного искусства Казахстана в лицах», мастер-классы по реставрационным работам, казахские национальные игры: «Шенбер», «Бәйге», «Асык ату», рисование портрета «Сенің бейнең...», игровая программа для детей «Киіз үйдегі ғажайып кеш», урок-квест «Дені сау ұрпақ – ел болашағы», мастер-класс по живописи «Астана: глазами детей», дефиле масок и костюмов, «Домбра-думан», игры и викторины: «Музей жұмбағы», «Тарих сыры» , «Музей түнінің білгірі», а также тематические и обзорные экскурсии по залам музея.

Для посетителей музея в эту ночь будут доступны дерективные фильмы из фонда музея.

Вход в музей бесплатный.