Жители двух афганских сел на границе с Туркменистаном покинули свои дома на под натиском боевиков (видео)
- Туркменистан, происшествия
- 13:50, 18 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - Жители двух сел в граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб, под натиском вооруженных группировок были вынуждены покинуть свои дома, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».
12 мая сотни семей этнических туркмен, расположились на окраине деревни Гурайш в соседней провинции Джовзжан, без средств к существованию. Десяткам женщин с детьми посчастливилось добраться и до провинциальной столицы Шибаргана.