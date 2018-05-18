Жители двух афганских сел на границе с Туркменистаном покинули свои дома на под натиском боевиков (видео)

CA-NEWS (TM) - Жители двух сел в граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб, под натиском вооруженных группировок были вынуждены покинуть свои дома, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

12 мая сотни семей этнических туркмен, расположились на окраине деревни Гурайш в соседней провинции Джовзжан, без средств к существованию. Десяткам женщин с детьми посчастливилось добраться и до провинциальной столицы Шибаргана.