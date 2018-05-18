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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый НПЗ может быть построен в Шымкенте, Актау или Актобе
Предыстория: Н.Назарбаев запретил создавать новые СЭЗ и поручил строить НПЗ

CA-NEWS (KZ) - Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстана может быть построен в Шымкенте, Актау или Актобе.

По данным Министерства энергетики РК, компания «Казмунайгаз» разрабатывает технико-экономическое обоснование НПЗ, которое должно быть завершено к концу II квартала года.

После того, как будет определен масштаб проекта, будет принято решение о месте дислокации завода. После разработки и представления ТЭО будет решен и вопрос о том, откуда будет поставляться сырье на новый НПЗ.

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