Монгольские производители одежды, аксессуаров и сувениров ориентируются на роскошь

CA-NEWS (MNG) - Согласно исследованию, проведенному в начале этого года, около 100 монгольских компаний занимаются производством одежды, аксессуаров и сувениров смешанного дизайна – в их изделиях переплелись традиционный и современный стиль. Около 10% этих компаний также занимались изготовлением предметов роскоши, сообщает местный портал Gogo.

Внутренние бренды высокого класса, предназначенные для целевого рынка, расширяют свою деятельность и увеличивают объем продаж, подчеркнули отраслевые представители. Например, продажи одежды Goolen, марки одежды, которая включает элементы национального стиля, в 2017 году увеличились на 8-9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В последние годы продажи бренда достигли стабильного роста, отметила компания.

Кроме того, производители предметов роскоши и дорогой одежды стремятся расширить свой рынок. Компания подчеркнула, что продажи предметов роскоши обычно растут в феврале и июле. Именно в этих месяцах отмечаются два крупных национальных праздника – Цагаан Сар и Наадам.

Торговая марка Zoson вышла на рынок два года назад и в настоящее время занимается производством товаров для дома, сувениров и одежды. Ее бытовые товары продаются по цене от 500 тыс. до 4 млн тугриков ($208-1667), в то время как цены на другие товары варьируются от 280 тыс. до 1,8 млн тугриков ($116-750). Компания отметила, что сувениры марки Zoson экспортируются в Австралию, Японию и Внутреннюю Монголию (КНР), а 60-70% внутренних продаж – покупки их товаров иностранцами.

Марка Baba, которая производит валенки уникальной конструкции, продвигает свои товары в верхний средний класс. Пара сапог этой марки стоит от 111 тыс. до 289 тыс. тугриков ($46-120). В дополнение к своим внутренним операциям компания также проводит маркетинговые исследования для выхода на внешние рынки. По словам представителя компании, в настоящее время Baba стремится выйти на азиатские рынки, в частности в Гонконг и Японию.