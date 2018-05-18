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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан будет готовить кадры для нефтегазовой сферы Афганистана

CA-NEWS (UZ) - Ташкент и Кабул планируют подписать меморандум, в рамках которого Узбекистан будет обучать специалистов для нефтегазового сектора Афганистана.

«Планируется, что узбекская сторона будет помогать нам в подготовке и переподготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Сейчас мы работаем над меморандумом, вскоре должны его подписать. Там будут определены компетенции сторон в этом вопросе», – цитируют слова исполняющей обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан местные СМИ.

По ее словам, после того как в ближайшее время Афганистан посетят узбекские специалисты, будет выбран конкретный механизм работы и определено число граждан Афганистана, которые ежегодно будут обучаться в Узбекистане.

В Сурхандарьинской области республики в прошлом году был создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Первую группу студентов из Афганистана численностью 110 человек он принял в конце января этого года.

Центр осуществляет подготовку кадров по программам высшего, средне-специального профессионального образования, а также занимается переподготовкой и повышением квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

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