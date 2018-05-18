В Узбекистане мужчина зарезал бывшего парня своей дочери за "близкую связь"

CA-NEWS (UZ) - Житель Фуркатского района Ферганской области Узбекистана с ножом напал на бывшего парня дочери после того, как ее выгнали из дома мужа, обвинив в отсутствии девственности. Этот случай произошел 10 мая в селе «Бекабад» Фуркатского района Ферганской области, передает centralasian.org.

8 мая этого года 52-летний житель села (его имя не разглашается по этическим соображениям – Ред.) выдал замуж единственную дочь за односельчанина. Однако спустя два дня после свадьбы жених выгнал из дома его дочь, обвинив в отсутствии девственности. Об этом рассказал один из родственников жениха.

– Оказывается, до свадьбы девушка долгое время встречалась с другим парнем. После свадьбы с нашим родственником стало известно, что она уже не девственница. Мы узнали о парне, с которым она встречалась до свадьбы, и сообщили об этом ее отцу. У нас таких девушек не берут в невестки. Несмотря на большие затраты на свадьбу, родня жениха вернула ее родителям, – говорит собеседник.

По словам жителей села «Бекабад», после позорного возвращения единственной дочери, отец, прихватив с собой нож, отправился в дом бывшего парня своей дочери. ​Один из соседей бывшего парня девушки рассказал, что отец опозоренной девушки потребовал от него жениться на дочери, в противном случае угрожал убить. "Парень смог отбить нападение со стороны отца своей бывшей девушки. Но получил ножевые ранения в плечо и локоть. Он потерял много крови. Так как ножевые ранения были серьезными, его госпитализировали в Центр экстренной медицинской помощи. А отца девушки увезли в отделение милиции", – сказал собеседник.

Раненый парень подтвердил, что действительно некоторое время встречался с девушкой, которую выгнали из дома мужа. Но вместе с тем добавил, что в этом нет ни его вины, ни вины пострадавшей девушки.

– Я познакомился с этой девушкой четыре года назад, встречался с ней. Но тогда ее не выдали за меня замуж. Сейчас я женат на другой, у меня есть ребенок. Но ее отец, явившись ко мне домой с ножом, начал требовать, чтобы я женился на ней. Он угрожал, что в противном случае убьет меня. Он ударил меня ножом в плечо и локоть. Но ведь я ни в чем не виноват, – говорит парень.

В правоохранительных органах Фуркатского района сообщили о том, что по соглашению обеих сторон уголовное дело по этому случаю не было возбуждено. В настоящее время махаллинские активисты пытаются помирить молодоженов и вернуть девушку в семью жениха.