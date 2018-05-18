«Коммерсантъ» сообщили об использовании Telegram идей военных для обхода блокировок

CA-NEWS (CA) - Для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Целью военных исследований было противодействие возможным кибератакам вероятного противника.

Блокировка лишь отчасти осложнила доступ в Telegram. В первые дни «деградация» работы мобильной версии самого Telegram оценивалась в 20–30%, что выражалось в сложностях при загрузке фотографий, мерцании мессенджера и т. п. Но по истечении первого месяца мессенджер стал работать более стабильно. В Роскомнадзоре тем не менее подчеркивают, что «инструментарий, доступный ведомству, позволил нарушить устойчивую и полноценную работу мессенджера». Там не уточняют, когда можно будет считать, что решение суда исполнено: «Мы сообщим, когда такие обстоятельства наступят».

Одним из методов обхода блокировок является автоматическая смена IP-адресов. Способы, которые описывают такую идею, запатентованы в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны РФ, следует из базы данных Роспатента. Они были частично реализованы в качестве одной из технологий Telegram, считает собеседник, близкий к Минобороны. «Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, - пояснил источник. - Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок». Эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 гг. из-за неуплаты госпошлины, в то же время есть процедура их восстановления, добавил собеседник.

О том, что Telegram использует разработки, запатентованные военными специалистами, заявил и экс-гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев. Он отметил, что к таким технологиям прибегают и другие мессенджеры. Подобный метод Грязев назвал «пакет в пакете». При этом он отметил, что при использовании Роскомнадзором всего спектра имеющихся в его распоряжении механизмов блокировок, одного этого метода недостаточно. Уйти от блокировок позволяет только одновременное использование технологии «пакет в пакете» и сквозного шифрования.

Вместе с тем бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг в беседе с «Коммерсантом» опроверг использование командой мессенджера военных патентов. Вместе с тем он не стал отрицать, что схожие идеи могут использоваться Telegram. Как пояснил Розенберг, методы, описаные в патентах, «очевидны и лежат на поверхности».

К блокировке Telegram Роскомнадзор приступил 16 апреля, иcполняя решение Таганского суда. Поводом для блокировки стал отказ команды мессенджера и его основателя Павла Дурова передать российским спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей.