Гражданина Таджикистана довели до суицида после вторичной женитьбы

CA-NEWS (TJ) - Саидмухаммад Иброхимов, житель Восейского района, свел счеты с жизнью спустя полтора месяца после вторичной женитьбы. Его первая супруга ушла из жизни после укуса осы и Саидмухаммад через восемь месяцев после ее похорон привел в дом новую жену.

«Дети были против вторичной женитьбы отца и превратили его жизнь в сущий ад», - рассказывает его брат Раджабали Иброхимов.

У Саидмухаммада четверо детей – старшему сыну 24 года, младшей дочери недавно исполнилось 16 лет. После смерти жены Саидмухаммад остался совсем один - старший сын находится на заработках в России, второй сын и дочь живут в Душанбе, а младшую воспитывает бабушка.

​«Никто из них даже слышать не хотел о вторичной женитьбе отца. Скорее всего потому, что со дня смерти их матери не прошло еще и года. Но, по законам шариата, отец-вдовец не обязан просить разрешение у детей на вторичную женитьбу», - говорит Раджабали Иброхимов.

По его словам, новую супругу Саидмухаммад нашел сам. «Родители невесты хотели, чтобы на церемонии сватовства присутствовали дети Саидмухаммада. Но они наотрез отказались», - рассказывает Раджабали.

​Марджона Рахимова, жена Саидмухаммада Иброхимова, говорит, что только первые десять дней они были счастливы. «Но потом начались споры, упреки, оскорбления. Я видела, что Саидмухаммад расстроен и озабочен, постоянно ходил с веревкой в руках. Дети каждый день звонили ему и требовали, чтобы он выгнал меня. В конце-концов он решил разводиться. Я вернулась домой к родителям, а на следующий день Саидмухаммад повесился», - говорит Марджона Рахимова.

В прокуратуре Восейского района сообщили, что начато расследование причин самоубийства жителя села Кадучи Саидмухаммада Иброхимова.