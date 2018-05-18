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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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До конца года 3 области Казахстана будут подключены к цифровому телевидению

CA-NEWS (KZ) - В текущем году Министерство информации и коммуникаций Казахстана начнет поэтапное подключение к цифровому эфирному теле- и радиовещанию (ЦЭТВ) в стране.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до конца 2018 года Мангистауская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области полностью перейдут на ЦЭТВ. В остальных регионах республики внедрение цифрового телевидения планируется завершить поэтапно до конца 2020 года.

Также отмечается, что в настоящее время свыше 13 млн жителей РК имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Населенные пункты с численностью от 10 тыс. человек покрыты связью стандарта 3G, а свыше 50 тыс. человек – стандартом 4G. В прошлом году связью 4 поколения были охвачены все районные центры.

Министерство планирует до 2021 года скоростным Интернетом охватить 1249 сельских населенных пунктов с населением более 2 млн жителей.

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