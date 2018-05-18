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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Оттепель в Узбекистане исходит от одного человека, элита всё ещё инертна, как при Каримове, - эксперт

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Дональдом Трампом, после чего Белый дом заявил о "новой эре стратегического партнерства" между двумя странами. Зачем Мирзиёеву Америка, а Америке – Узбекистан? Эксперт сетевого аналитического проекта "Bilig Brains" Рафаэль Саттаров поделился мнением о событиях, происходящих в Узбекистане.


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