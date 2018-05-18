В Сеуле прошла выставка «Монголия: Империя степных кочевников»

CA-NEWS (MNG) - В Сеуле при содействии Национального музея Южной Кореи с 15 по 17 мая прошла выставка «Монголия: Империя степных кочевников», сообщает ARD.

К открытию выставки были подготовлены по меньшей мере 300 документов и каталогов на монгольском и корейском языках, содержащие цветные фотографии, а также экспонаты монгольской истории и культуры.

Кроме того, Национальный музей организовал мероприятия, связанные с монгольской историей и культурой, в том числе «7 дней монгольской культуры» и выступления монгольских коллективов во время выставки.