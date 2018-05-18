РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сеуле прошла выставка «Монголия: Империя степных кочевников»

CA-NEWS (MNG) - В Сеуле при содействии Национального музея Южной Кореи с 15 по 17 мая прошла выставка «Монголия: Империя степных кочевников», сообщает ARD.

К открытию выставки были подготовлены по меньшей мере 300 документов и каталогов на монгольском и корейском языках, содержащие цветные фотографии, а также экспонаты монгольской истории и культуры.

Кроме того, Национальный музей организовал мероприятия, связанные с монгольской историей и культурой, в том числе «7 дней монгольской культуры» и выступления монгольских коллективов во время выставки.

print
  • Секретари Советов безопасности стран ШОС встретятся в Пекине 21-22 мая
  • 5 человек погибли в ДТП на трассе Алматы–Бишкек
  • В Узбекистане у браконьеров конфисковали почти полсотни черепах и ежей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×