Сошедший сель нанес ущерб городу Кушка в Марыйском велаяте
- Туркменистан, происшествия
- 15:44, 18 мая 2018
- Просмотров: 393
CA-NEWS (TM) - Во вторник, 15 мая сошедший сель затопил город Кушка (Серхетабад) Марыйского велаятя. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», в низинах уровень воды достиг двух метров.
В городе подтоплены дома и разрушены многие хозяйственные постройки. Погибло много домашних животных, включая крупный рогатый скот.
«Потоком унесло десятки автомобилей. Даже огромные МАЗы сносило на 100–200 метров», - сообщают очевидцы.
По данным источников, городской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Жертв среди населения нет. В настоящее время уровень воды в городе спал.
В соцсетях также появилось видео сходящего селя, которое, предположительно, снято в селе Нохур Ахалского велаята.