Сошедший сель нанес ущерб городу Кушка в Марыйском велаяте

CA-NEWS (TM) - Во вторник, 15 мая сошедший сель затопил город Кушка (Серхетабад) Марыйского велаятя. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», в низинах уровень воды достиг двух метров.

В городе подтоплены дома и разрушены многие хозяйственные постройки. Погибло много домашних животных, включая крупный рогатый скот.

«Потоком унесло десятки автомобилей. Даже огромные МАЗы сносило на 100–200 метров», - сообщают очевидцы.

По данным источников, городской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Жертв среди населения нет. В настоящее время уровень воды в городе спал.

В соцсетях также появилось видео сходящего селя, которое, предположительно, снято в селе Нохур Ахалского велаята.