Верховный суд Таджикистана осудил убийц худжандских предпринимателей

CA-NEWS (TJ) - От 15 до 30 лет тюрьмы – к таким срокам приговорены сегодня в Душанбе обвиняемые в убийстве худжандских предпринимателей. Максудджон Мухаммадджонов и Ибодат Неъматуллоева, владевшие магазином на худжандском рынке «Панджшанбе», были убиты осенью прошлого года в своем доме в сельсовете Унджи Бободжон Гафуровского района Согдийской области.

Приговор Верховного суда Таджикистана был вынесен 17 мая, сообщает Радио Озоди. Четверо фигурантов дела - Сайфулло Абдиев, Джунайдулло Мехбуллоев, Шарофиддин Абдуллоев и Абдуманон Эргашев приговорены к 30 годам заключения в тюрьме строго режима. Ранее гособвинитель потребовал для них пожизненное заключение. По словам источника, в суде было доказана их вина в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, а также в разбое и хищении денежных средств.

Парвиз Муродзода, обвиняемый в убийстве, осужден к 30 годам лишения свободы, Абдусувуд Имомов проведут за решеткой ближайшие 20 лет.

Наименьший срок – 15 лет тюрьмы получил Рустам Маруфзода, которого обвиняли в хищении в особо крупном размере и недонесении о преступлении.

Дети убитых предпринимателей Гулшан Муллоджонова и Мунир Мухаммадджонов в беседе с Радио Озоди 17 мая заявили, что вердиктом суда недовольны. «На днях одного обвиняемого в воровстве осудили на 8 лет. А эти преступники не только воровали, но и убили людей и совершили разбой… Суду надо было прислушаться к мнению гособвинителя и приговорить их пожизненному заключению», сказала Гулшан Муллоджонова.

По словам Мунира Мухаммадджонова, в суде сообщили, что заказчик убийства находится за пределами страны и в случае поимки также будет строго наказан.

Гулшан Муллоджонова и Мунир Мухаммадджонов недовольны и тем, что суд обязал заключенных вернуть $20 тыс. похищенных в доме худжандских предпринимателей. По их словам, члены преступной группы унесли из дома их родителей $75 тыс. и ценные вещи на сумму 59 тыс. сомони.

Напомним, Максудджон Мухаммадджонов и Ибодат Неъматуллоева, владевшие магазином тканей на худжандском рынке «Панджшанбе», были убиты в ночь на 18 октября прошлого года в собственном доме. Генерал Кудратулло Назарзода, начальник УМВД по Согдийской области, сказал 2 февраля на пресс-конференции, что расследование по данному факту и поиск убийц продолжились около 4 месяцев.

«Преступники проникли в дом предпринимателей и расправились с супружеской четой, связав их скотчем и проводами. Убийцы пытали своих жертв, скорее всего, добиваясь информации о местонахождении денег», - сказал Назарзода.

По информации МВД РТ, группировка, состоявшая из жителей Худжанда, Канибадама, Матчинского и Восейского районов, была разоблачена после ее очередного преступления. «В ночь на 26 января члены банды ограбили дом жителя села Алачабоф района Рудаки Умеда Турсунова. Они жестоко избили хозяина дома и его брата Махмуд Турсунова», сообщил ранее Радио Озоди Умарджони Эмомали, официальный представитель правоохранительного ведомства.