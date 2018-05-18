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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп назвал нелегальных иммигрантов «животными». Мексика направила ноту протеста
Предыстория: Трамп рассказал о стремлении мигрантов из «вонючих дыр» переехать в СШАПродолжение: Президент США Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «вонючих дыр»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что продолжит называть «животными» нелегальных иммигрантов, имеющих связи с организованной преступной группировкой MS-13, сообщает газета The New York Times.

«У нас есть люди, которые приезжают в страну или пытаются сюда пробраться, мы их останавливаем, но также и выводим из страны, вы не поверите, насколько плохи эти люди», - сказал Трамп во время встречи с законодателями Калифорнии и официальными лицами, которые выступают против политики своего государства в городах-убежищах.

«Это не люди, это животные, и мы будем выкидывать их из страны в таком масштабе, в котором не делали этого никогда раньше», - добавил Трамп.

Несмотря на критику, Дональд Трамп заявил, что имел полное право говорить в таком ключе о криминальных элементах в среде мигрантов. Как пояснил президент, он имел в виду членов банды MS-13, известной благодаря массовым убийствам и жестоким расправам над противниками.

Как передает телеканал CNN, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также подтвердила, что речь не шла о всех мигрантах без исключения. «Это одна из наиболее жестоких и опасных банд, действующих под знаменами изнасилований, расправ и убийств. Если СМИ и либералы хотят защитить MS-13, то ради бога. Но честно говоря я не думаю, что слова президента излишне жестоки», - сказала Сандерс.

В свою очередь, МИД Мексики направил ноту протеста властям Соединенных Штатов из-за слов Дональда Трампа.

«Утверждения президента США абсолютно неприемлемы, поскольку они создают неблагоприятный климат для мексиканцев, которые находятся в Соединенных Штатах, независимо от их иммиграционного статуса», - говорится в опубликованной ноте протеста. мексиканские дипломаты особо подчеркнули, что слова Трампа противоречат принципам уважения человеческого достоинства и вредят отношениям двух стран.

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