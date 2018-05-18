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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане пройдет Чемпионат мира по хоккею

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пройдет Чемпионат мира по хоккею.

Как сообщает Федерация хоккея с шайбой РК на своем сайте, 17 мая в Копенгагене (Дания) стартовал годовой конгресс Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Заявки на организацию Чемпионата Мира 2019 группы А первого дивизиона среди мужских команд представили федерации хоккея Казахстана и Словении.

18 мая состоялось голосование стран-участниц конгресса ИИХФ: Казахстан одержал уверенную победу.

«Впервые в истории отечественного хоккея Казахстан примет Чемпионат мира группы А первого дивизиона среди мужских команд. Международный турнир пройдет в Астане на современной Барыс-арене с 29 апреля по 5 мая 2019 года. В чемпионате примут участие сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы», - говорится в сообщении.

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