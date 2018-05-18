На севере Казахстана в выходные температура может повыситься до +30 градусов

CA-NEWS (KZ) - В предстоящие выходные дни, 19-21 мая, на территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон.

В связи с чем, как сообщает РГП «Казгидромет», погода ожидается тёплая и преимущественно без осадков. На запад Казахстана будет поступать воздух с районов Малой Азии, что вызовет повышение температуры до +30…+35 градусов.

Ночью в субботу и воскресенье в северных, центральных и восточных областях сохранятся заморозки. Однако днем в воскресенье ожидается резкое повышение температуры воздуха до +25+30 градусов.