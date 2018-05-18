В Узбекистане размер обязательной милостыни в Рамазан определили в $50

CA-NEWS (UZ) - Председатель Управления мусульман Узбекистана, верховный муфтий Усмонхон Алимов подписал постановление об определении суммы закята, садака-фитр и фидя (виды мусульманской милостыни) на 2018 год.

Согласно постановлению, сумма закята, исходя из рыночной цены на золото в 188,23 тыс. сумов за 1 грамм, составляет 400 тыс. сумов ($50), что является 1/40 от суммы 85 грамм золота в сумме 16 млн. сумов ($2000).

Садака-фитр составляет сумму в 5 тыс. сумов ($0,6), исходя из цены 2 кг пшеницы (1 кг – 2,5 тыс. сумов).

Фидя составляет 12 тыс. сумов ($1,5), что составляет сумму стоимости однодневного набора продуктов питания.

Закят — один из пяти столпов ислама, обязательная милостыня. Садака — добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию.