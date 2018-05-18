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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем внешнего долга Таджикистана составил $2 млрд 859,7 млн

CA-NEWS (TJ) - Общая сумма внешнего долга Таджикистана на начало апреля текущего года составила $2 млрд. 859,7 млн.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, размер внешнего долга республики в первом квартале этого года сократился почти на $20 млн. В начале этого года размер долга составлял $2 млрд. 879 млн.

В структуре внешней задолженности страны около $2,7 млрд. составляет государственный долг, привлеченный для выполнения услуг правительства республики.

Долги с государственной гарантией составляют $32 млн., а долги государственных предприятий, которые не имеют правительственной гарантии $31,5 млн.

Около $100 млн. в структуре внешнего долга приходится на Национальный банк Таджикистана.

По данным Минфина, основным кредитором Таджикистана является Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

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