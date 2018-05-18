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  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В день последнего звонка школьникам Туркменистана покажут достопримечательности

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане разработана программа торжеств по случаю окончания очередного учебного года. Церемонии «Последнего звонка» во всех средних общеобразовательных школах страны пройдут под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», сообщает в четверг, 17 мая госинформагентство страны.

Для выпускников будут организованы экскурсии по столичным достопримечательностям.

25 мая в концертном центре «Ашхабад» состоится торжество, на котором лучшим выпускникам средних школ страны будут вручены подарки от имени президента. Мероприятия по случаю окончания учебного года также пройдут во всех велаятских центрах.

В 2017 году в Туркменистане выпускникам запретили отмечать последний звонок. После окончания обязательных церемоний выпускники должны были идти домой. Владельцам кафе и баров было запрещено проводить банкеты и встречи с участием выпускников.

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