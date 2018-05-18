Сборная Узбекистана стала победителем международного турнира по футболу среди сирот

CA-NEWS (UZ) - В Москве прошел Международный турнир по футболу среди детей-сирот. Женская команда Бразилии и юношеская команда Узбекистана под руководством Джамшита Асадова стали первыми в истории победителями международного турнира среди детей-сирот и детей улиц «Будущее зависит от тебя», проходившего на малой спортивной «Сапсан Арене» в Москве.

С 11 по 16 мая за Кубок Чемпиона сражались 24 команды из 21 страны мира от США до Филиппин.

«Мы много лет уже проводим наши всероссийские соревнования среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», и вроде научились хорошо проводить турниры, но перед чемпионатом мира, конечно, нервничали, — признался генеральный директор «МегаФона», и организатор турнира Сергей Солдатенков. — Все-таки столько разных стран, 16 языков было здесь представлено, боялись, что будет сложно объединить людей. Но все получилось».

Напомним, что сборная Узбекистана среди детей сирот вышла в финал, где сыграла против команды Пакистана.