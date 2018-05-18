Заместитель помощника министра ВВС США прибыла в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Заместитель помощника министра ВВС США по вопросам международных отношений Хейди Грант прибыла в Монголию по приглашению министра обороны Нямаагийна Энхболда. Как сообщает Монцмэ в пятницу, 18 мая Н.Энхболд провел встречу с Хайди Гранд в Госрезиденции.

На встрече министр подчеркнул, что отношения с другими странами, в том числе с США, имеют важное значение в укреплении состава командования новосформированных Военно-воздушных Сил Монголии.

«Я надеюсь, что ваш сегодняшний визит будет способствовать сотрудничеству между Военно-воздушными силами двух наших стран», - отметил Энхболд.

Согласно принятой монгольским парламеном в 2015 году госполитике в сфере обороны Вооруженные силы Монголии состоят из военно-воздушных сил и сухопутных войск и на сегодняшний день командования двух видов вооруженных сил страны самостоятельно ведут свою деятельность.