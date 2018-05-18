РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Заместитель помощника министра ВВС США прибыла в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Заместитель помощника министра ВВС США по вопросам международных отношений Хейди Грант прибыла в Монголию по приглашению министра обороны Нямаагийна Энхболда. Как сообщает Монцмэ в пятницу, 18 мая Н.Энхболд провел встречу с Хайди Гранд в Госрезиденции.

На встрече министр подчеркнул, что отношения с другими странами, в том числе с США, имеют важное значение в укреплении состава командования новосформированных Военно-воздушных Сил Монголии.

«Я надеюсь, что ваш сегодняшний визит будет способствовать сотрудничеству между Военно-воздушными силами двух наших стран», - отметил Энхболд.

Согласно принятой монгольским парламеном в 2015 году госполитике в сфере обороны Вооруженные силы Монголии состоят из военно-воздушных сил и сухопутных войск и на сегодняшний день командования двух видов вооруженных сил страны самостоятельно ведут свою деятельность.

print
  • Папа Франциск учит монахинь пользоваться соцсетями
  • На Алтае‍ задержан глава террористической организации из Таджикистана
  • Н.Назарбаев встретился с Пан Ги Муном
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×