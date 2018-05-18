Медведев объявил состав нового правительства России

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину предложения по кадровому составу российского правительства. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает РИА Новости.

В правительстве будет 22 министра. Их них девять - новички.

Поменялся глава МЧС РФ - вместо Владимира Пучкова министром стал Евгений Зиничев, до сих пор занимавший пост замглавы ФСБ России. Ранее он был губернатором Калининградской области, а до этого возглавлял областное управление ФСБ.

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, станет министром сельского хозяйства, сменив Александра Ткачева.

Новое министерство науки возглавил Михаил Котюков, до сих пор руководивший Федеральным агентством научных организаций.

Сергея Донского на посту главы минприроды сменил губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Александра Галушку на посту министра по развитию Дальнего Востока - губернатор Амурской области Александр Козлов. Министром по делам Северного Кавказа будет Сергей Чеботарев.

Поменялся и министр строительства - вместо Михаила Меня будет Владимир Якушев, который стал губернатором Тюменской области после Сергея Собянина. Главой российского минтранса стал Евгений Дитрих, ранее занимавший пост заместителя.

Главой нового министерства цифрового развития станет руководитель аналитического центра при правительстве Константин Носков.

Свои посты в правительстве сохранят глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЭР Максим Орешкин, глава Минэнерго Александр Новак, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр юстиции Александр Коновалов, глава Минздрава Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин.

Указы о назначениях, по словам Владимира Путина, будут подписаны 18 мая. Встреча, на которой были оглашены имена кандидатов на должности министров прошла в Сочи.